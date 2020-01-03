03.01.2020
15:40
330
Происшествия
Скандальчик в баре Якутска
В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась администрация бара. Как выяснилось, в заведении обнаружили недостачу в размере около 100 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к пропаже денег причастен 22-летний бармен заведения. Молодой человек в течение месяца присваивал себе выручку заведения. Выяснилось, что похищенные деньги он тут же спускал на алкоголь и другие свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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