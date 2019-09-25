Ночью в дежурную часть полиции ОМВД России по Жиганскому району Якутии поступил телефонный звонок от обеспокоенных соседей. Они сообщили, что в одной из квартир происходит скандал.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, где застали, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, 36-летнего мужчину, который выяснял отношения со своей женой.

Выяснилось, что супруги находились в стадии бракоразводного процесса, поэтому потерпевшая съехала от мужа и временно поселилась в доме своей коллеги, который пустовал. Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поговорить с женой. Но разговор привел к ссоре, во время которой он повредил мебель в чужой квартире, а также разбил все окна лоджии и окно квартиры.

Задержанный участковыми уполномоченными полиции мужчина был доставлен в отделение полиции. Установлено, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за побои и ранее был судим за хулиганство.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.