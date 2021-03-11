Скандал в Якутске: Школьницу обвиняют в вымогательстве

Следователями МУ МВД России «Якутское» возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство» в отношении 16-летней ученицы одной из городских школ.

В начале текущего года в полицию Якутска обратились родители троих несовершеннолетних с жалобами на сообщество в одной из социальных сетей. Законные представители сообщили о незаконных действиях неизвестного администратора, разместившего оскорбительные посты с фотографиями их детей в возрасте от 11 до 17 лет для обозрения 6000 подписчиков.

Инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних управления полиции Якутска в ходе проведенной процессуальной проверки установили достаточно оснований для возбуждения трех уголовных дел о вымогательстве. Информация, изложенная в постах под фотографиями детей, является недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство, а также может повлечь за собой другие негативные последствия. Вместе с тем, размещенные под оскорбительными постами комментарии подписчиков данного сообщества имеют признаки травли.

Также установлено, что администратор сообщества за удаление со страницы сообщества оскорбительных постов вымогала у подростков и их родителей денежные средства в размере до 500 рублей.

Полицейские установили личность администратора сообщества. Им оказалась 16-летняя старшеклассница одной из городских школ. В настоящее время подразделением по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Якутское» подготавливается материал для направления в Роскомнадзор для принятия данным ведомством мер по блокированию данного сообщества в социальной сети.