Скандал в Якутии: якутянина подозревают в развращении школьниц

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя города Вилюйска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц).

Следствием установлено, что в январе 2019 года мужчина зарегистрировал аккаунт в социальной сети под вымышленным сетевым именем.

В феврале он разыскал несовершеннолетних девушек, чьи аккаунты не были закрыты настройками приватности, и вступил в переписку с тремя школьницами. В ходе общения он отправлял сообщения, которые содержали сведения порнографического характера и развращающие несовершеннолетних.

Жертвами подозреваемого стали две школьницы 13 и одна — 16 лет, проживающие в Якутске, Мегино-Кангаласском районе Якутии и в Бурятии.

Преступные действия злоумышленника были пресечены в ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий.

Свою вину в совершенных деяниях мужчина признал и раскаялся в содеянном.

28февраля 2020 года судом удовлетворено ходатайство следователя, и мужчина заключен под стражу на время производства следственных действий.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы обращаются к родителям, опекунам и родственникам несовершеннолетних с просьбой внимательно относиться к контактам и их общению в социальных сетях, не позволять им бесконтрольно пользоваться Интернетом. В случае выявления фактов совершения в отношении детей преступлений, либо склонения их к совершению подобных действий, просим незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.