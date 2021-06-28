28.06.2021
09:30
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Происшествия

Скандал! В Якутии выявили растрату «дорожных» денег

SakhaLife.ru.

          Прокуратура Аллаиховского района Якутии провела проверку соблюдения бюджетного законодательства.

Установлено, что в 2020 году из бюджета поселка Чокурдах одному из муниципальных унитарных предприятий предоставлена субсидия на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту дорог местного значения. Её сумма составила более 1,4 млн рублей.

 Вместе с тем как показала проверка прокуратуры средства субсидии использованы предприятием на свою текущую деятельность. При этом представлены фиктивные акты о приемке выполненных работ.

 В ходе обследования мест их проведения выявлено, что включенные в акты работы не соответствуют действительности, часть из них фактически не выполнена.

          Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

          В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования на контроле прокуратуры района.  

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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