Скандал! В Якутии выявили растрату «дорожных» денег

SakhaLife.ru.

Прокуратура Аллаиховского района Якутии провела проверку соблюдения бюджетного законодательства.

Установлено, что в 2020 году из бюджета поселка Чокурдах одному из муниципальных унитарных предприятий предоставлена субсидия на возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту дорог местного значения. Её сумма составила более 1,4 млн рублей.

Вместе с тем как показала проверка прокуратуры средства субсидии использованы предприятием на свою текущую деятельность. При этом представлены фиктивные акты о приемке выполненных работ.

В ходе обследования мест их проведения выявлено, что включенные в акты работы не соответствуют действительности, часть из них фактически не выполнена.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования на контроле прокуратуры района.