Скандал в школе Якутска

Прокуратура Якутска провела проверку по обращению об оскорблении.

Установлено, что в феврале 2019 года в кабинете заместителя директора одной из средних школ между двумя родителями школьников произошел конфликт, в ходе которого одна из женщин выразилась в адрес другой в грубой неприличной форме, тем самым унизив ее честь и достоинство. В связи с этим прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление). В судебном заседании женщина свою вину в совершении правонарушения не признала.

По итогам рассмотрения административного материала суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.61 КоАП РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.