09.03.2020
15:10
330
Происшествия
Скандал в пункте передержки животных: мэр Якутска экстренно все отрицает
Мэр Якутска Сардана Авксентьева прокомментировала насильственное умерщвление животных в пункте передержки животных.
Напомним, прошлой ночью якутские зоозащитники обнаружили контейнер, полный трупов собак и кошек.
Источник: https://www.instagram.com/p/B9f_uwXJFxw/
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