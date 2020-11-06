Скандал! Родившую ученицу выгнали из школы

В Сунтарском районе Якутии руководитель Управления образования привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение частного постановления суда об устранении нарушений прав несовершеннолетней.

Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что одной из причин совершения мужчиной преступления, явилась ситуация с его несовершеннолетней дочерью.

Так, дочь подсудимого, обучаясь в образовательном учреждении, родила ребенка, в связи с этим к ним на дом пришла классный руководитель девочки, которая настаивала на ее переводе в вечернюю школу, обосновывая это тем, что она им портит статистику и репутацию. После ухода учителя между отцом и дочерью произошла ссора, в результате которой несовершеннолетняя с ребенком ушла из дома к родственникам, а мужчина, употребив алкоголь, впоследствии совершил преступное деяние, за что осужден судом.

Судом установлено, что своими действиями, направленными на исключение несовершеннолетней из числа обучающихся школы после окончания 9 класса, без учета мнения ребенка и вопреки её желанию получить среднее общее образование в школе, в которой она обучается, педагоги школы с. Сунтар нарушили право несовершеннолетней на образование, а также основные принципы образования, в том числе на недопустимость дискриминации в сфере образования.

В связи с этим, судьей Сунтарского районного суда вынесено частное постановление о принятии мер по недопущению таких нарушений впредь, о проведении служебной проверки по указанному факту и по др. вопросам.

Указанные в постановлении требования должностным лицом не исполнены, также был нарушен срок рассмотрения частного постановления.

Прокуратура района внесла в адрес начальника районного отдела управления образования представление по факту нарушения прав ребенка на образование и не исполнение частного постановления суда, а также возбудила в отношении должностного лица административное дело по ст. 17.4 КоАП РФ (непринятие мер по частному постановлению судьи).

По результатам принятых мер, в том числе рассмотрения административного материала, должностному лицу назначено наказание в виде штрафа, частное постановление суда исполнено.

Девушка в настоящее время обучается в своей средней общеобразовательной школе.