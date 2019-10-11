Скандал на юбилее в Якутске

В дежурную часть полиции МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от 70-летней горожанки по факту кражи 45000 рублей. Заявительница пояснила, что накануне праздновала свой юбилей в одном из ресторанов города. В основном гости подарили ей деньги в конвертах, как и просила именинница. Часть подарочных денег она планировала потратить на ремонт своей автомашины. На следующий день, пересчитав деньги, она поняла, что часть суммы похищена, и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен безработный 36-летний уроженец Амгинского района, ранее судимый за кражу.

Выяснилось, что подозреваемый был в числе приглашенных гостей на юбилее. Во время торжества, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина похитил 21000 рублей из конвертов. После праздника он, решив «продолжить банкет», потратил похищенные деньги на развлечение и алкоголь. Под утро мужчина заехал к имениннице домой под предлогом переодеться и незаметно похитил еще 24000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», которой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.