Скандал на пустом месте на лекции Касперского в Якутске — Мининноваций

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов готов извиниться за недоразумение, случившееся во время лекции Касперского. Скандалом в медиа на пустом месте ознаменовалось хорошее мероприятие с участием одного из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности Евгения Касперского в Якутске. На встрече с резидентами Технопарка «Якутия» которые ведут свою деятельность в сфере информационных технологий, организованного Мининноваций республики, журналист газеты «Якутск вечерний» вопреки просьбе гостя отключить аудиозапись отказалась это сделать, о чем она сообщила в соцсетях, пишет ArcticPost.ru

Сетевому издание arcticpost.ru удалось взять комментарий у министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова:

— Наше министерство оказывало содействие Евгению Валентиновичу во время его туристической поездки в Якутию. Нам удалось уговорить его провести тематическую лекцию по безопасности для наших ребят. Мы провели для него подробную экскурсию по «IT-Парк Якутск», ознакомили с проектами и разработками молодых резидентов, а затем, как и планировалось, приступили к обучающей лекции. Единственная просьба была не вести аудиозапись, поскольку озвучивалась информация, содержащая коммерческую тайну сторонних предприятий. Никаких ограничений к участникам мероприятия больше не было.

Отмечу, что перед мероприятием журналист газеты взяла развернутое интервью у гостя и приняла участие в экскурсии по Технопарку. Таким образом, с нашей стороны было оказано полное содействие в ее работе и она получила всю интересовавшую информацию. Готов принести извинения редакции газеты «Якутск вечерний» и лично журналисту Яне Никулиной за случившееся недоразумение.

Напомним, знаменитый программист побывал в республике во второй раз. Сотрудничество сторон начато в 2013 году. Власти Якутия заявили, что готовы расширить взаимодействие, в первую очередь для подготовки кадров в сфере кибербезопасности и организации и проведения учебных курсов в этой сфере. Касперский отметил, что сейчас кибербезопасность имеет важное значение, с каждым днем растет число киберпреступлений.