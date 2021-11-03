Скандал на пароме — с нарушителями будут разбираться

Вчера в соцсетях появились сообщения, что на пароме насильно выгоняют людей из машин. Разгорелся скандал. Но как сообщил ЯСИА министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев, паромщики, которые не брали пассажиров, пытались избежать наказания, так как перевозки пассажиров, автотранспорта и грузов на паромной переправе «Якутск – Нижний Бестях» завершились 1 ноября. Он отметил, что с нарушителями будут разбираться надзорные органы.

https://ysia.ru/vladimir-sivtsev-perevozki-na-paromnoj-pereprave-yakutsk-nizhnij-bestyah-zapreshheny/amp/

«У нас работала рабочая группа, которая совместно с надзорными органами приняла решение о закрытии паромной переправы с 1 ноября. Никакие паромы без ледового класса работать не могут», — сказал Владимир Сивцев.

Министр сообщил, что по нарушению сроков ведомство подало заявку в соответствующие надзорные органы. Теперь перевозчику может грозить лишение лицензии.

«Они нам заявляли – мы все равно будем ездить, что и сделали на свой страх и риск. Принимая решение о закрытии переправы, мы руководствуемся, в первую очередь, соображениями безопасности пассажиров», — сказал он, отметив, что компания, которая осуществляла перевозки, хотела избежать более сурового наказания, и, видимо, из-за этого не брала пассажиров.

«В погоне за длинным рублем они, таким образом, старались снизить полноту наказания», — подчеркнул Владимир Сивцев.

С 3 ноября ПАО «ЛОРП» планирует начать грузовые перевозки по маршруту «Жатай – Техтюр» в сопровождении ледокола. Завершаются работы по подготовке причала и подъездной дороги в селе Техтюр Мегино-Кангаласского района. Перевозки будет выполнять баржа-буксирный состав «Механик Курчатов» и «Жатай-1», сопровождать состав будет ледокол «Капитан Бородкин».