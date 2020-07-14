Скандал давно назревший и перезревший – обозреватель экономики

Оживленный резонанс в информационном поле вызвало интервью генерального директора ЯКСМК Сергея СТАРОВОЙТОВА SakhaLife, а также другие публикации, связанные с проблемами застройщиков Якутска с нынешней мэрией.

Вот что пишет в телеграм-канале YKTIMES.RU. Авторский взгляд экономический обозреватель Владимир НИФОНТОВ.

— Скандал не дутый, а давно назревший и перезревший. Рано или поздно он должен был случиться. И дело вовсе не в большом количестве всевозможных комиссий, а в нежелании работников мэрии нормально работать. На сегодня вся околоСМИшный рать чиновников мэрии занята только и исключительно пиаром Авексентьевой, а не своей прямой работой — информированием граждан о работе ОА Якутска.

Чтобы в этом убедиться достаточно зайти на сайты мэрии и посмотреть.

Полностью засекречиваются все финансовые дела мэрии — скрывается абсолютно все, а то что есть вызывает огромные сомнения в достоверности. Последняя новость на сайте «открытый бюджет Якутска» — от 25 декабря 2018 года! Цифры — как Бог на душу положит. Например, по данным сайта на 13 июля 2020 г. безвозмездные поступления в городской бюджет составили 26,89 млрд. руб. при плане в 44 млрд.руб. Еще раз — к 13 июля почти 27 миллиардов рублей! Расходы — 27,4 млрд.руб. Это по данным городского сайта.

Напомню, принимали весь бюджет Якутска на 2020 год с учетом объемов безвозмездных поступлений по доходам — 16,1 млрд.руб, по расходам 16,5 млрд. рублей.

Сколько раз писал об этом и без толку. Никаких подвижек в достоверном информировании граждан. Поэтому с полным основанием могу сказать — ОА Якутска во главе с Авксентьевой сознательно скрывает от граждан данные о финансовых делах администрации Якутска.

Или зайди на сайт мэрии и посмотри любой раздел — в лучшем случае обрывки информации и не более. Посмотри основное — структуру ОА — так там до сих пор во главе МУП АРТ — Игорь Олейников. По остальным дирикам МУПов — вообще ничего нет. МКУ «Служба информации, рекламы и контроля» возглавляет Надежда Доброхотова. Ну и так далее 🙂 Нельзя найти начальников доброй половины депов и структурных подразделений мэрии.

Или, возьми свой любимый конек — экономику — последняя информация в разделе инновации датируется 2017 годом. Попробуй найди систематизированные данные по тем же субсидиям для МСП — запаришься искать, если вообще найдешь. Оценка эффективности деятельности МСУ — только за 2018 год. И все.

И ведь нельзя сказать, что на сайт денег не выделяют. Выделяют и навалом. А в ответ — тишина и бардак. Нет никакой нормальной достоверной информации о делах мэрии Якутска. Есть только один пиар Авксентьевой и больше ничего.

Так что дело далеко не «нахрен никому не нуженых» советах и прочих комиссиях. А в отсутствии нормальной достоверной информации, пишет телеграм-канал YKTIMES.RU. Авторский взгляд.

Этот же телеграм-канал прокомментировал ответ профильного заместителя мэра Якутска Евгения ГРИГОРЬЕВА Сергею СТАРОВОЙТОВУ.

«Один такой лох-застройщик снес в центре города деревяшки и расселил людей. А землю у него новая мэрия отжала. Причем косяки по земле были исключительно от мэрских чиновников», — пишет телеграм-канал YKTIMES.RU. Авторский взгляд. Вряд ли горожанам надо объяснять, о каком застройщике и нашумевшем объекте идет речь. Таким образом, журналисты отмечают, что вице-мэр Якутска Евгений Григорьев явно манипулирует информацией.