Скачки: уникальная якутская лошадь и кино

Социокод — фундамент культуры. Его ядро представляет спектр символических конструктов, организующих феномен этноса и его культурных формализмов. У народа саха она связан с конем. И чтобы не забывать о символе культуры, с появлением на ипподромах республики чистокровной верховой породы (ЧВП), уже второе десятилетие с 2008 года ФКС Республики Саха практикует в столице Якутии скачки на дистанции 10 000 метров для лошадей якутской породы. Так и в этот раз для любителей конных скачек 2 июля состоялось это традиционное мероприятие.

У разных пород разное предназначение. Лошади ЧВП выдают всю свою резвость и мощность на дистанциях до 3200 метров. Их выведение предназначалось именно для этих спортивных и военных целей, в то время как выносливая якутская лошадь предназначена для преодоления огромных расстояний на обширной суровой территории.

Выведенная методом народной селекции якутская порода лошадей нуждается в совершенствовании, и в силу наличия 5-ти внутрипородных типов все предпосылки к этому имеют место. Якутские лошади обладают отличными рабочими качествами, которые необходимо закрепить и усовершенствовать проведением селекционно-племенной работы и улучшением технологии разведения.

Как указывают специалисты, в частности главный судья прошедших скачек Николай Прокопьевич СТЕПАНОВ, проведение этих работ предусматривает постепенное внедрение новых элементов культурного способа разведения лошадей в традиционную систему ведения отрасли, это:

«1. Строительство конюшен;

2. Строительство тренировочных дорожек (кругов);

3. Создание культурных пастбищ;

4. Объездка и тренировка лошадей;

5. Введение варковой случки.

В результате внедрения данных новшеств, в будущем повысится культура ведения коневодства, увеличатся показатели делового выхода жеребят и сохранности поголовья, в целом существенно повысится конкурентоспособность якутской лошади. Благодаря своим рабочим качествам, неприхотливости, разномастности и добронравности, объезженные, обладающие всеми аллюрами якутские лошади выведенных линий, будут реализовываться на международном рынке для семейного отдыха, туризма, охоты и спорта».

На примере конного спорта, мы заостряем внимание на селе и сельском хозяйстве. Сегодня там требуются новые подходы для разработки «северных технологий», которые станут новым стимулом к труду и сохранению культурных традиций, которыми сейчас плотно занимаются в ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова под руководством члена-корреспондента РАН Леонида ВЛАДИМИРОВА. В будущем якутская лошадь должна законно обрести статус экологического транспорта для туризма, охоты, хозяйственной деятельности в местах, где требуется бережное отношение к флоре и фауне (см. подробно: https://youtu.be/VeZ9PlIbhoU ).

Якутские кинематографисты наконец добрались до любимых якутских скачек. Напоминаем, что в эти летние дни проходят съемки нового якутского художественного фильма о конном спорте Якутии, которые также прошли по некоторым эпизодам на данных скачках, а 22-23 июля 2022 года на этом же ипподроме АГАТУ пройдут массовые постановочные съемки, в которых вы сможете поучаствовать (справки по тел.: 89142983657). Предлагаем в формате скачек еще раз познакомиться с прекрасными божественными созданиями на очередных скачках на приз председателя правительства Республики Саха 2022 года. Смотрим полный видеодайджест прошедшего вчера мероприятия на ипподроме столицы Якутии!



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (из открытых источников интернет)

Приза НХЗ-Групп, Приза Правительства РС(Я), Приза Дерби РС(Я), Приза Председателя РС(Я)

02.07.2022г., ипподром ФГБОУ ВО АГАТУ , г. Якутск

1 скачка, дистанция 1600м., ПРИЗ НХЗ-ГРУПП

МАГРИБ-МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус- 1.44.1

СВИДЕТЕЛЬ БАРС-ООО «Давидофф» Амгинский улус- 1.44.7

БАЙСАР БАРС- Сунтарский улус- 1.46.6

2 скачка, дистанция 3200м., ПРИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА РС(Я)

НУМИЗМАТИК-ЧВ Неустроев А.И. Верхневилюйский улус- 3.50.5

ГОЛДЕН АСС-ЧВ Неустроев А.И. Верхневилюйский улус- 3.51.1

ТӨЛӨН- ЧВ Дьячковский С.Г. Чурапчинский улус-3.55.8

4. Түмэн- КФХ «Ушницкий» Хангаласский улус-4.00.3

5. Блэк Грек-ООО «Давидофф» Амгинский улус- 4.01.1

6. Арылхан- СХПК «Чурапча» Чурапчинский улус- 4.14.5

7. Атланта- МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус- 4.14.7

3 скачка, дистанция 2400м., ПРИЗ ДЕРБИ РС(Я)

АНАБЫЛ-МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус- 2.48.8

АРЫЛЫК- СХПК «Чурапча» Чурапчинский улус- 2.53.8

ТОЙОН-КФХ «Ушницкий» Хангаласский улус- 2.55.2

4. ГАЛИЛЕЙ- СХПК «Строда И.Я.» Амгинский улус- 2.56.2

5. Талбан-МБУ АУМС Мегино-Кангаласский улус- 2.58.2

6. Хотууна- ЧВ Петров И.С. Чурапчинский улус-3.07.1

7. Виктория Асс- ЧВ Неустроев А.И. Верхневилюйский улус- 3.14.7

Динамика не финишировала.

4 скачка, дистанция 10000м., ПРИЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РС(Я)

ДОХСУН-ЧВ Мордовской М. Чурапчинский улус- 14.58.9

ЭРЭЛ-Иванов Ю.К. Таттинский улус-15.28.5

КЫЛБАР-ЧВ Лукин А.Е. Мегино-Кангаласский улус-15.38.6

4. УОЛЧААН-ЧВ Винокуров С.П. Мегино-Кангаласский улус-16.33.1

Со5отох, Харачаас, Күдэрик сошли с дистанции.