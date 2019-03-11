СК Якутии о страшной трагедии в Нижнем Куранахе

По факту гибели малолетнего ребенка при падении с крыши дома и сходе снежной массы в Алданском районе Республики Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту гибели ребенка при сходе снега с

крыши дома в поселке Нижний Куранах.

Установлено, что в дневное время 8 марта 2019 года 8-летний мальчик во время прогулки самостоятельно взобрался на крышу одноэтажного дома, расположенного на улице Федоренко в поселке Нижний Куранах Алданского района.

На крыше скопилась большая масса снега, которая сошла с крыши вместе с ребенком, и мальчик не смог самостоятельно выбраться из снежного завала.

Предварительно установлено, что причиной смерти ребенка явилось общее переохлаждение организма.

В ходе проверки установлено, что данный многоквартирный дом не обслуживался коммунальными службами, тогда как в нем проживала одна семья по договору социального найма. Кроме того, своевременного обращения в компетентные органы об исчезновении малолетнего ребенка не поступало, в связи с чем его поиски в день исчезновения не были организованы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Ведутся допросы свидетелей, изучается соответствующая документация, назначено судебно- медицинское исследование. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха

(Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая

Фото: evg794.livejournal.com