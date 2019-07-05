СК «Стерх» представляет победителей предыдущих акций

Уже в это воскресенье состоится розыгрыш «Путевки мечты» и снегохода «Буран» и других ценных призов от Страховой компании «Стерх». Счастливчики определятся в 19ч.30м. в прямом эфире на телеканале «Россия24». А сегодня мы представляем победителей двух последних завершенных акций АО СК «Стерх».

Итак, – Семен Васильевич Мамонтов. Он стал обладателем сертификата на любой смартфон номиналом 80 000 рублей от магазина «Мобишоп». Онйлан-розыгрыш проводился 4 марта 2019 г. среди клиентов, оформивших полис страхования от несчастных случаев, страхования имущества на онйлан-витрине rsk-sterh.ru с 14 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г.

Победитель розыгрыша был определен с помощью ресурса «Random.org» — выбором номера в случайном порядке. Всего в розыгрыше участвовало 247 обладателей электронных полисов. Фортуна улыбнулась обладателю полиса № СНС-O918-2019, Семену Мамонтову из с. Шея Сунтарского улуса. Семен Васильевич уже давно пользуется гаждетом. Как истинный джентльмен он не забыл о своей супруге, — теперь у нее тоже новый смартфон.

Владельцем Iphone X – приза маркетинговой акции «Айфон – за участие в опросе», стал Мазуренко Виталий Михайлович, житель г. Мирный с электронным купоном №152967. Согласно положению, розыгрыш проводился среди клиентов, которые участвовали в тематическом опросе при оформлении договора страхования ОСАГО на онлайн-витрине rsk-sterh.ru, в период с 25 марта по 31 мая 2019 г. В нем приняли участие 129 человек.

Победитель розыгрыша был определен также с помощью ресурса «Random.org» — выбором номера в случайном порядке 3 июня 2019 г.

Напоминаем, розыгрыш призов от АО «Страховая компания «Стерх» в рамках стимулирующей рекламной акции, посвященной VII Спортивным играм народов Республики Саха (Якутия) в с. Амга состоится 7 июля 2019 года в 19ч.30м. в прямом эфире на телеканале «Россия24». Итоги розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте компании https://rsk-sterh.ru/, газете «Кыым», портале ЯСИА, SakhaLife, и других популярных сетевых изданиях.