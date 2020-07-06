СК: Преподаватель все-таки брал взятки у студентов СВФУ!

В производстве следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) находится уголовное дело, возбужденное в отношении преподавателя Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).

В ходе следствия выявлены новые эпизодыпреступной деятельности преподавателя, образующие состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Установлено, что в период с июня 2019 года по июнь 2020 года преподавателем лично получены денежные средства от 25 студентов Горного института СВФУ им. М.К. Аммосова за сдачу экзаменов без фактического подтверждения усвоенных знаний по учетной дисциплине.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБ и ПК МВД по РС (Я) и прокуратуры РС (Я).

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