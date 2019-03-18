СК о задержании подозреваемых в резонансном деле

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Жительница Якутска стала жертвой преступления ночью 17 марта 2019 года, когда в районе улицы Кузьмина водитель автомашины «Тойота-Королла» насильно усадил ее в автомашину, отъехал в район гаражных боксов, где в салоне автомобиля совершил изнасилование, и отвез в помещение автомастерской, где находились двое его приятелей, и оставил там. Позже женщина воспользовалась отсутствием контроля с их стороны, покинула помещение и обратилась в Следственный комитет.

18 марта 2019 года по ходатайству следователя в отношении лица, обвиняемого в совершении изнасилования и похищении, Якутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на весь период предварительного расследования.

Двое подозреваемых в незаконном лишении свободы задержаны в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ.

Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая