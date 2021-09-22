Сияющий Губарев срочно вылетел в Москву!

Сегодня пассажиры рейса 483 Якутск — Москва летели в соседстве с VIP-персонами.

В срочную командировку в Первопрестольную вылетел руководитель Якутского регионального отделения политической партии КПРФ Виктор ГУБАРЕВ.

Виктор Николаевич находился в прекрасном настроении, никому не отказывал в совместном фотографировании, улыбался и отвечал на вопросы.

Оно и понятно: победа коммунистической партии в Якутии на выборах в ГосДуму абсолютная и не подлежит оспариванию.

Мы задали Виктору Губареву вопрос: «В каком состоянии находится его ставленник и соратник, будущий депутат Государственной Думы России Пётр АММОСОВ? Отошёл ли от шока после подведения итогов выборов?»

— Да такого уж прям шока у Петра Револьдовича не замечается, — улыбается Виктор Николаевич. — Результаты были ожидаемы. Народу надоело жить в таких условиях. Терпение заканчивается.

Мы поздравили руководителя якутских коммунистов с победой и попросили передать Петру Аммосову в частности и коммунистам в целом работать для республики и за республику!

А цель срочного вылета Виктора Губарева в Москву понятна: политические консультации с руководителями партии, сверка дальнейших действий.

Второй VIP-персоной, летевшей тем же рейсом, была заместитель председателя правительства Якутии Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА.

Она ехала не одна, а в сопровождении помощницы. Значит, тоже не в отпуск, а в командировку.

В отличие от Губарева Ольга Валерьевна усиленно скрывала лицо от посторонних глаз за маской, натянутой до самых глаз.

Но главную блондинку правительства Якутии все равно узнать не составило труда.

Результат выборов действительно ошеломляющий. Вылет первых лиц парламента Якутии и правительства в Москву сразу после подведения итогов избирательной кампании, понятен и не вызывает лишних вопросов.

Главное, чтобы представители Якутии в парламенте страны работали честно и на совесть.