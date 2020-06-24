Ситуацию с лесными пожарами в селе Кустур стабилизировали

Тушение лесного пожара в с. Кустур Эвено-Бытантайского улуса ведется силами мобилизованных граждан, администрации района и лесничества. В настоящее время обстановка стабильная. Продвижение лесного пожара приостановлено, ведутся работы по прокладке минерализованных полос и окарауливание пожара. Причина возникновения пожара — грозы.

Постоянно ведется обмен оперативной информацией по текущей ситуации. По последней информации проведена работа по тушению указанного пожара силами 30 мобилизованных, к тушению пожара привлекаются 2 трактора МТЗ-82, мобильная пожарная установка МПУ-2000, трактор Дт-75 с отвалом, 2 микроавтобуса УАЗ, 6 квадроциклов, 3 мотопомпы.

В связи с увеличением класса пожарной опасности на территории республики введен особый противопожарный режим. В целях стабилизации лесопожарной обстановки предпринимаются все необходимые меры по предотвращению и ликвидации угроз населенным пунктам и объектам экономики.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрированы 230 лесных пожаров на общей площади 727 663,1 га. По состоянию на 24 июня проводятся работы по тушению 14 лесных пожаров на территории 13 районов, локализованы 3 пожара, ликвидирован 1 лесной пожар. На тушении лесных пожаров задействованы 396 человек и 39 единиц техники. Кроме этого, применяется авиация в количестве 12 воздушных судов, в том числе 10 самолётов на авиапатрулировании по 13 районам и г. Якутск, 2 вертолёта на обслуживании лесных пожаров.