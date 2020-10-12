Ситуация в Якутске изменила программу обучения в СВФУ

Все студенты СВФУ им. М.К. Аммосова перейдут на дистанционную форму обучения с 14 октября по 1 декабря. Соответствующий приказ подписал ректор университета Анатолий Николаев, сообщает ЯСИА.

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Якутске, ректор СВФУ Анатолий Николаев подписал приказ, по которому программы высшего, средне профессионального и дополнительного образования всех форм обучения будут реализовываться в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Дистанционная форма обучения у студентов СВФУ пройдет с 14 октября по 1 декабря.