12.10.2020
21:27
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Образование
Ситуация в Якутске изменила программу обучения в СВФУ
Все студенты СВФУ им. М.К. Аммосова перейдут на дистанционную форму обучения с 14 октября по 1 декабря. Соответствующий приказ подписал ректор университета Анатолий Николаев, сообщает ЯСИА.
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Якутске, ректор СВФУ Анатолий Николаев подписал приказ, по которому программы высшего, средне профессионального и дополнительного образования всех форм обучения будут реализовываться в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Дистанционная форма обучения у студентов СВФУ пройдет с 14 октября по 1 декабря.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: ЯСИА
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