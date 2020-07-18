Ситуация в Якутии остается напряженной: 53 новых случая короновируса

Эпидемиологическая ситуация в Якутии остаётся напряжённой. За минувшие сутки в республике зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, из которых в городе Якутске – 42, в Верхоянском улусе – 5, в Алданском районе – 4 и по 1 случаю в Мирнинском и Нерюнгринском районах. Выздоровели – 98 человек. Об этом сегодня, 18 июля, в ходе традиционного брифинга сообщила вице-премьер Правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперштаба Ольга Балабкина.

Основные случаи, зарегистрированные в городе Якутске, связаны с острыми респираторными заболеваниями в виде повышенной температуры и первой стадии пневмонии, в результате чего также проявляются симптомы COVID-19. Сегодня все 42 человека госпитализированы в инфекционные стационары.

5 случаев в Верхоянском улусе связаны с контактами заболевших, которые возникли среди одного из медицинских учреждений. «Ситуация в Верхоянье находится под контролем. Я прошу жителей посёлка Батагай не переживать и не нервничать, местные власти держат эпидемиологическую ситуацию на ежедневном контроле», — сообщила Ольга Валерьевна.

4 случая в Алданском районе связаны с контактами заболевших в Томмотском психоневрологическом диспансере и по одному случаю контактных дали Мирнинский и Нерюнгринский районы.

«В городе Якутске на сегодняшний день 11 зданий используются в качестве инфекционных стационаров. Мы по итогам этой недели с учётом тенденции снижения заболеваемости на территории города Якутска будем принимать решение о сворачивании части стационаров и принятии мер по уменьшению количества коек. В районах республики работа по снятию части коек уже начата, так как наблюдается определённая тенденция снижения заболеваемости», — пояснила вице-премьер.

Впереди у якутян выходные, поэтому те, кто принял решение выехать загород, должны соблюсти все санитарно-противоэпидемиологические меры, чтобы не допустить увеличения количества заболеваемости, и чтобы врачи и медицинские работники тоже смогли отдохнуть и перейти к нормальному режиму работы.

«Из города Якутска 11,5 тыс. детей выехали отдыхать в районы республики. Все эти ребятишки поставлены на учёт, но мы знаем, что часть детей и родителей не выполнили обязательные условия самоизоляции в течение 14 дней после приезда в район. Большая просьба органам местного самоуправления взять этот вопрос на контроль для того, чтобы медики могли вести профилактическое наблюдение за состоянием здоровья этих ребятишек. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы мы смогли начать новый учебный год уверенно и избежать не только коронавирусной инфекции, но и таких заболеваний, как ангина и ОРВИ», — резюмировала по итогам брифинга Ольга Балабкина.