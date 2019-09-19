Ситуация в Сайсарском округе удручающая

18 сентября по приглашению Управы Сайсарского округа специалисты Фонда капитального ремонта приняли участие в еженедельной планерке руководителя управы Леонида БЯСТИНОВА с представителями управляющих компаний и ТСЖ.

Специалист финансово-расчетного отдела Фонда доложила, что в региональную программу капитального ремонта включены 164 многоквартирных дома, находящиеся на территории Сайсарского округа.

По результатам проведенного Фондом анализа задолженности по взносам на капитальный ремонт в Якутске, в частности по Сайсарскому округу, отмечено, что начисления по взносам составляют 101,5 млн. руб., оплачено 75,35 млн. рублей, сумма задолженности в настоящее время составляет 26,15 млн. рублей. В целом, уровень платежной дисциплины округа сложился на уровне 74%, который является недостаточным для реализации региональной программы в полном объеме.

Количество многоквартирных домов с задолженностью по взносам за капитальный ремонт свыше 100 т.р. составляет 74 дома. Среди них, так называемый «дом-миллионник», задолженность по взносам на капитальный ремонт в котором составляет свыше 1 млн. руб.

Уважаемые собственники, Фонд капитального ремонта напоминает, что в отношении должников региональным оператором ведется претензионно-исковая работа.