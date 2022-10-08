Ситуация с туристами в Крыму после теракта — Телеграм

В Крыму сейчас находится около 50 тысяч туристов, приехавших на автомобилях, автобусах и поездах. Их обещают спокойно вернуть домой. «Паромная переправа справлялась с нагрузкой в пиковые даты 2014-15 годов», — напомнили в Российском союзе туриндустрии. Все туроператоры сообщили, что никаких проблем с возвратом средств за путевки в Крым также не будет.

Глава Крыма Аксенов пообещал за счет бюджета оплатить отели туристам, которые пока не могут выехать с полуострова.

Все поезда в Крым отменены, продажа билетов закрыта — РЖД

Крымский Минтранс передумал — погодные условия наладились, поэтому паромное сообщение в Крыму запустят уже сегодня. К отплытию готовятся два судна, ещё несколько на подходе.

Восстановление железнодорожной инфраструктуры началось на Крымском мосту – КЖД

Организацию движения первых поездов по Крымскому мосту после ЧП планируется обеспечить сегодня к 20:00 мск – Минтранс РФ