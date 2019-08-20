Ситуация с транспортной доступностью в Олекминске под контролем

Из-за мелководья на реке Лена отменены рейсы на речном скоростном транспорте по маршруту Якутск – Олекминск – Якутск. По информации Департамента водного и железнодорожного транспорта Минтранса региона, на перекате Плитка в районе Еланки глубина составляет 180 см при гарантированных 220.

В службе путей Администрации Ленского бассейна внутренних водных путей сообщили, что из Якутска на перекат направлен земснаряд для проведения там дноуглубительных работ. Работа над разрешением ситуации ведется.

Кроме того, аэропорт «Олекминск», который не принимал воздушные суда в течение трех дней из-за размывания ВПП, сегодня откроет свои двери для пассажиров. АК «Якутия» в 17.00 и в 22.00 выполнит задержанные рейсы по маршруту Якутск-Олекминск-Иркутск и обратно. 21 августа самолет по маршруту Якутск-Олекминск-Якутск вылетит в 6.40 утра.