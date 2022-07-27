Ситуация с пожарами становится сложной — завтра в Якутию прибывают парашютисты

В рамках межрегионального маневрирования завтра, 28 июля в республику прибывают специалисты парашютно-десантных пожарных служб из Красноярского края и Амурской области.

Об этом сообщили во время заседания оперативного штаба по охране лесов от пожаров.

«Как видим, ситуация становится сложной, — на территории республики установилась сухая жаркая погода, класс пожароопасности растет. Районам, в которых действуют по одному-два пожара необходимо приложить все усилия, чтобы их потушить», — сказал первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

По состоянию на 17 часов 27 июля действует 88 лесных пожаров на общей площади 97568,6 га и 2 ландшафтных пожара на общей площади 775 га. Зафиксированы лесные пожары в Амгинском районе, Усть-Майском Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Верхневилюйском, Мирнинском, Сунтарском, Таттинском, Амгинском, Кобяйском, Оленекском, Усть-Алданском районах.

Локализовано 2 лесных пожара в Верхневилюйском и Сунтарском районах, ликвидировано 2 лесных пожара, обнаружено 8 лесных пожаров на площади 1 672 га.

Всего на тушение лесных пожаров привлечены 992 человек,74 единицы техники. На тушении задействовано 5 воздушных судов МИ-8, осуществлялось авиапатрулирование 15 воздушными судами.

Прибывшие сегодня в республику два борта БЕ-200 работали в Усть-Майском районе.