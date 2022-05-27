Ситуация с лесными пожарами в Якутии на вечер 27 мая

Заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Яна Наумова сообщила о лесопожарной обстановке на вечер 27 мая. Действующих пожаров в Якутии нет. Самолет-зондировщик работает в Алданском и Нерюнгринском районах, где есть облачность для вызова искусственных осадков. Видео тгк@YakutiaOpershtab

Источник: тгк@YakutiaOpershtab

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