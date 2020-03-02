Ситуация с коронавирусом в Якутии — последние данные

Елена БОРИСОВА, министр здравоохранения РС(Я), сообщила, что на сегодня, 2 марта, ситуация в Республике Саха (Якутия) по сезонному гриппу и ОРВИ остается стабильной.

Превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ составляет 11 процентов по всем возрастным группам. Чаще болеют дети от 3 до 6 лет. Тяжелых случаев не зафиксировано.

Ситуация по коронавирусу остается под строгим контролем. Число обратившихся с признаками ОРВИ после прибытия из стран Юго-Восточной Азии остается прежним – 22 человека. У всех анализы отрицательные. Все выписаны домой.

В обсерваторе в Якутске находятся 17 человек. Из них сегодня с учетом срока изоляции выписываются 4 человека.

«Поступили новые алгоритмы действий для всех служб и систем нашей республики, которые, прежде всего, касаются дезинфекции. В пятницу состоялось заседание оперативного штаба, в котором обсуждались возможности проведения дезинфекционных мероприятий, в том числе в общественных местах», — отметила министр.

Дезинфекция будет проводиться в местах массового скопления людей – это социальные учреждения, кинотеатры, торговые центры, школы. Ольга БАЛАБКИНА, вице-премьер РС(Я), дала соответствующее поручение, касающееся работы управляющих компаний, в том числе по обработке подъездов жилых домов.

Елена Борисова напомнила о важности профилактики.

«Нужно поменьше трогать поверхности, с которыми соприкасаются много людей, это дверные ручки, денежные купюры. После контакта почаще мыть и обрабатывать руки дезинфекторами», — сказала она.

В вопросах по сезонному гриппу, ОРВИ и коронавирусу министр здравоохранения Якутии призвала граждан доверять только официальной информации, источниками которой являются Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минздрав РС(Я) и заместитель председателя правительства РС(Я) Ольга Валерьевна БАЛАБКИНА.