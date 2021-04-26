26.04.2021
12:01
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Коронавирус

Ситуация с коронавирусом в Якутии неутешительная

Сегодня, 26 апреля, министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19:

  • Якутск 50 случаев;

За все время в республике зарегистрировано 34834 случая заболевания COVID-19.

598 человек умерло.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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