Ситуация с коронавирусом в Якутии неутешительная

Сегодня, 26 апреля, министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. За сутки в регионе зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19: Якутск 50 случаев; За все время в республике зарегистрировано 34834 случая заболевания COVID-19. 598 человек умерло.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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