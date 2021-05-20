Ситуация с коронавирусом в Якутии напряженная

За сутки в регионе зарегистрировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции: в Якутске 67 случаев;

Мегино-Кангаласский район 12 случаев;

Усть-Алданский район 8 случаев;

Вилюйский район 3 случая За все время в республике зарегистрировано 37278 случаев заболевания COVID-19. За предыдущие сутки коронавирус унес жизни трех человек. Всего с начала пандемии умерло 642 человека.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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