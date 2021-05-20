20.05.2021
12:03
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Коронавирус

Ситуация с коронавирусом в Якутии напряженная

За сутки в регионе зарегистрировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • в Якутске 67 случаев;
  • Мегино-Кангаласский район 12 случаев;
  • Усть-Алданский район 8 случаев;
  • Вилюйский район 3 случая

За все время в республике зарегистрировано 37278 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни трех человек. Всего с начала пандемии умерло 642 человека.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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