Ситуация с COVID-19 в Якутии

В Якутии на 12 мая выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 60 случаев; — Мегино-Кангаласский район 13 случаев; — Чурапчинский район 7 случаев; — Амгинский район 6 случаев; — Намский район 4 случая; — Сунтарский, Усть-Алданский районы по 3 случая; — Алданский, Горный, Нерюнгринский районы по 2 случая — Верхоянский, Кобяйский, Оймяконский районы по 1 случаю. За все время в республике зарегистрировано 36422 случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 620 человек. За сутки лабораториями республики проведено 1846 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 071 938 тестов.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Оперштаб Якутии.

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