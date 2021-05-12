12.05.2021
09:15
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Коронавирус
Ситуация с COVID-19 в Якутии
В Якутии на 12 мая выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 60 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 13 случаев;
— Чурапчинский район 7 случаев;
— Амгинский район 6 случаев;
— Намский район 4 случая;
— Сунтарский, Усть-Алданский районы по 3 случая;
— Алданский, Горный, Нерюнгринский районы по 2 случая
— Верхоянский, Кобяйский, Оймяконский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 36422 случая заболевания COVID-19.
Всего с начала пандемии скончались 620 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 1846 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 071 938 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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