12.05.2021
09:15
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Коронавирус

Ситуация с COVID-19 в Якутии

В Якутии на 12 мая выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 60 случаев;

— Мегино-Кангаласский район  13 случаев;

— Чурапчинский район 7 случаев;

— Амгинский район 6 случаев;

— Намский район 4 случая;

— Сунтарский, Усть-Алданский районы по 3 случая;

— Алданский, Горный, Нерюнгринский районы по 2 случая

— Верхоянский, Кобяйский, Оймяконский районы  по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 36422 случая заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии скончались 620 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 1846 исследований на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 071 938 тестов.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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