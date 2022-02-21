Ситуация по коронавирусу в Якутске стабилизируется

Ситуация по распространению коронавируса на территории Якутии остаётся напряжённой. При этом наблюдается снижение по количеству новых случаев в столице республики. За прошедшие сутки в республике выявлено 1018 новых случаев заболевания COVID-19, из которых 295 – в Якутске.

«Общий темп прироста заболеваемости сократился на 51%. И если по городу Якутску мы видим сокращение, то более 70% всех случаев заболевания приходится на районы», – отметил Глава Якутии Айсен Николаев на заседании республиканского оперштаба.

«Важно, чтобы пациенты с лёгким течением болезни оперативно получали всю необходимую помощь, консультацию и лекарства. Это связано также с дельта-штаммом. Чтобы не запустить болезнь, нужно внимательно подходить к оказанию помощи каждого больного», – сказал Николаев.

Глава республики поручил главам районов задачу держать на особом контроле наличие необходимых лекарств и материалов для проведения тестирования, чтобы не допустить прироста заболеваемости. Он также отметил необходимость наблюдения за группами риска – пожилыми, беременными и лицами с хроническими заболеваниями.

«В целом ситуация развивается по нашим прогнозам, но нагрузка на первичное звено по-прежнему остаётся высокой. Также должна сохраняться повышенная готовность стационарного и коечного фонда. При этом прошу обратить внимание, чтобы при формировании фонда учитывали госпитализацию не только взрослого населения, но и детей», – сказал Глава республики.

Также Айсен Николаев поручил усилить работу по ревакцинации. В настоящее время общий уровень ревакцинация составляет 58,8%, в свою очередь уровень вакцинации первым компонентом прививки в регионе – уже порядка 83%.

«Мы должны продолжать меры по снижению роста заболеваемости. По мере улучшения ситуации будем дальше принимать новые решения по смягчению мер. Пока что в некоторых районах это делать рано», – заключил Глава.