Ситуация по коронавирусу в Якутии улучшилась❗

К концу 2021 года эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в республике значительно улучшилась. Этого удалось достичь благодаря соблюдению ограничительных мер и увеличению темпов вакцинации. Об этом в ходе эфира передачи «Якутия, вперед!», подводя итоги декабря, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

На конец года первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили более 73% взрослых жителей, в городе Якутске — более 76%. Особо глава отметил город Якутск. «Если ранее 50%-60% новых заболевших за сутки составляли жители столицы, то сейчас этот показатель равен 27%», – сообщил Ил Дархан.

Мониторинг показывает, что высокий уровень вакцинации снижает распространение заболевания — где темпы вакцинации невысокие, заболевших коронавирусом больше. Якутяне могут воспользоваться новогодними каникулами и получить прививку от коронавируса. С 31 декабря по 9 января пункты для получения прививки от COVID-19 будут работать без выходных.