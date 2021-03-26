26.03.2021
12:19
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Коронавирус

Ситуация по коронавирусу в Якутии напряженная

Сегодня, 26 марта, министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

В Якутии выявлено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции:

  • Якутск 15 случаев;
  • Чурапчинский район 3 случая.
  • Амгинский, Верхоянский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 1 случаю.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Якутии остаётся напряжённой.

За сутки лабораториями республики проведено 1780 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 003 026 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 33436 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии умерло 542 человека.

Источник: SakhaLife.ru.
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