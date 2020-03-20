Ситуация по коронавирусу в Якутии напряженная — власти

Зампред правительства Якутии, председатель оперативного штаба республики по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга Балабкина и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева прокомментировали текущую ситуацию по состоянию на 20 марта.

Главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева проинформировала, что сегодня продолжается работа по изоляции сотрудников ЯТЭК.

«Самое ближнее окружение — 38 человек, о котором мы говорили ранее, все под медицинским наблюдением, либо находятся в инфекционном стационаре, либо в обсерваторе. По остальным 114 человек из списка сотрудников ЯТЭК работа продолжается. В частности, в инфекционном стационаре находятся 13 человек, в обсерваторе вчера за день определили 44 сотрудника. Эта работа сегодня будет продолжена. В редком исключении при соблюдении определенных условий, в том числе, если большая квартира или человек один проживает, на дому оставили пока 11 человек. За ними осуществляется строгое медицинское наблюдение. В случае нарушения режима изоляции на дому эти люди сразу будут определены в обсерватор или в инфекционную больницу», — сказала руководитель ведомства.

18 марта текущего года вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ №7, согласно которому все иностранные граждане, которые будут пересекать государственную границу РФ, в обязательном порядке будут госпитализированы в обсерваторы, у них будут отбираться пробы на носительство коронавируса двукратно на 1-й и на 10-й день. Все российские граждане, которые будут пересекать границу, также будут изолированы либо в обсерватор, либо, если есть определенные условия, то на дому.

«На сегодняшний день мы имеем списки всех тех граждан РС (Я), которые прибыли к нам в республику и пересекли государственную границу, начиная с 1 марта. Начали выдавать предписания этим людям о том, что они в обязательном порядке должны быть изолированы либо в обсерватор, либо оставаться на дому под строгим медицинским наблюдением. Органы полиции, участковые будут строго следить, им тоже эти списки направляем, двукратно у таких людей будут отбираться пробы на 1-й и на 10-й день после пересечения государственной границы», — пояснила Маргарита Игнатьева.

Ольга Балабкина подчеркнула, что ситуация в республике остается напряженной. В настоящий момент на территории республики во всех муниципальных образованиях создано 36 оперативных штабов, определены обсерваторы двух видов, соответственно для лиц контактных и для лиц «контакты контактов». Определены условия самоизоляции людей. Информация в полном объеме главными санитарными врачами, руководителями ЦРБ доводится до населения.

«У всех лиц, которые были под подозрением в Алданском, Олекминском, Мирнинском, Ленском районах, отрицательные результаты анализа. Тем не менее медицинские организации продолжают наблюдение за ними. В настоящий момент в республике есть люди под подозрением в Вилюйском и Олекминском районах», – сообщила руководитель оперативного штаба.

Вице-премьер обратила внимание на то, что это обычная процедура, которую проходили в течение двух последних месяцев тогда, когда эпидемиологическая ситуация начала быть напряженной.

Органы государственной власти сегодня все перешли на удаленный режим работы с определением четкого алгоритма работы. «Никто не снимал с органов государственной власти, органов местного самоуправления задач, которые перед ними стоят», — подчеркнула Ольга Балабкина.

«Должны не нарушать режим и порядок работы органов государственной власти в части оказания нормального жизнеобеспечения каждого гражданина республики», – отметила вице-премьер.

Образовательный процесс, в том числе дополнительное образование, осуществляется дистанционно. Сейчас разрабатывается методика работы с детьми-спортсменами. Руководители органов местного самоуправления должны принять решения относительно закрытия развлекательных центров, так как вопрос относится к их компетенции. Усиливаются санитарно-эпидемиологические мероприятия на рынках.

«Очень много зависит от дисциплинированности граждан», — сказала руководитель оперативного штаба.

Ольга Балабкина заострила внимание на то, что пожилые граждане являются одной из рискованных категорий по возрасту, поэтому относительно них определен алгоритм действия. «Во всех медицинских организациях прекращен плановый прием, приостановлена диспансеризация, поэтому на гериатрическое отделение, на главного гериатра возлагается функция оказания помощи пожилым гражданам, создаются расширенные койки места для их лечения», — пояснила вице-премьер.