Ситуация на сегодняшний день: Табалах топится «с колес»

Сегодня в районной администрации состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждалось положение дел с центральным отоплением в селах района.

Заседание КЧС прошло под председательством главы района Владислава Иванова. Он сообщил, что в связи с усилением морозов в нескольких наслегах возникли сложные ситуации, но при этом в ЕДДС не поступило ни одного сообщения о таких обстоятельствах.

По информации директора Верхоянского филиала ГУП ЖКХ Владимира Семенова котельные в населенных пунктах работают в штатном режиме. Проблемы возникают в связи с тем, что уголь, имеющийся в селах, смерзается, его невозможно буртовать без применения тяжелой техники, которой в наслегах по большей части нет. Сильное смерзание угля связано и его качеством – привезенный из Джебарики-Хая смерзается меньше, а из Зырянки – больше, так как он имеет «жирную» структуру.

Сегодня приходится срочно завозить уголь в села, особенно в Табалах, где котельная работает «с колес». Каждый день сюда привозится около 30 тонн угля, а котельная потребляет 28 тонн. Отправлять топлива больше, чем 30 тонн, невозможно по двум причинам: до сих пор не заключены договоры и дополнительные соглашения с перевозчиками и ледостав пока не позволяет проезжать машинам весом более 20 тонн. Поэтому две машины ГУП ЖКХ каждый день доставляют в село практически ровно то количество угля, которое будет сожжено за сутки.