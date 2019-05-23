Ситуация в Среднеколымске: идет эвакуация

В Среднеколымске из возможной зоны затопления эвакуировали людей, сообщает ЯСИА по итогам видеоконференцсвязи первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова с главами улусов.

«Обстановка стабильная. Из возможной зоны подтопления эвакуировано четверо инвалидов, они сейчас находятся в реабилитационном центре. Пятеро жителей от эвакуации отказались. Из трёх семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одна перебралась к родственникам, с двумя ведутся переговоры. Подтоплены несколько участков у аэропорта, две улицы – Набережная и Заречная, участок дороги в 800 метров, приостановлена работа котельной. Оповещение населения происходит каждый час по громкой связи», – отчитался глава Среднеколымского улуса Евгений Слепцов.

С 24 мая в Нижнеколымском улусе будет объявлен режим повышенной готовности муниципального характера по результатам мониторинга обстановки ледохода по реке Колыме. «На реке имеются 8 разрывов коренного льда, есть информация, что в районе села Колымское наблюдается резкий подъём воды. Разрывы приведут к последующему быстрому продвижению льда по нашей территории. Прогнозируем, что село Колымское попадает под подтопление, но, надеемся, мы ошибаемся», – рассказал о гидрологической обстановке глава Нижнеколымского района Иван Суздалов.

В Нижнеколымском улусе подготовлена группа патрульно-спасательного подразделения из четырёх человек – спасатели, представители ГИМС и полиции. Пункты временного пребывания снабжены продуктами питания и водой, также увеличена высота вертолётной площадки.

«Готовность достаточная по всем муниципальным образованиям. По Среднеколымскому району людей заранее оперативно перевели в пункты временного размещения и участковую больницу. Две многодетные семьи тоже с возможной зоны подтопления переселены. Идёт густой ледоход в районе Среднеколымска, проводятся взрывные работы. По Нижнеколымскому улусу видим вскрытие рек Омолон и Большой Анюй», – проинформировал первый заместитель председателя правительства РС (Я) Алексей Колодезников.