Ситуация с природными пожарами в Верхоянском районе находится на контроле – МЧС 

На территории Верхоянского участкового лесничества действует природный пожар близ села Хайысардах. Пожар низовой, слабый, действует на землях иных категорий. Населенный пункт входит в перечень населенных пунктов граничащих с лесными массивами. Задымления в населенном пункте не наблюдается, сообщает ГУ МЧС России по РС(Я).

На базе ведомства прошло заседание КЧС и ПБ Республики Саха (Якутия) под руководством главы республики Айсена Николаева. По итогам заседания, в превентивных целях принято решение о вылете аэромобильной группировки главного управления, в состав которой входят спасатели и члены правительства во главе с заместителем председателя республики Денисом Белозеровым. Так же глава Якутии назначил оперативную группу по расследованию причин пожара, по итогам которого будут выявлены виновные лица.

«Ситуация находится на контроле ведомства и правительства. На случай ухудшения обстановки спланирован комплекс мероприятий по усилению сил и средств аэромобильной группировкой ведомства» — прокомментировал заместитель начальника главного управления МЧС России по РС (Я) Евгений Рощин.