Ситуация с Мохсоголлохским детским домом: счастливый конец

По представлению прокуратуры Хангаласского района решение о приостановлении операций по расходованию средств по счету Мохсоголлохского детского дома отменено

По поручению прокуратуры Республики Саха (Якутия) прокуратура Хангаласского района провела проверку законности действий финансового органа по приостановлению осуществления операций по расходованию средств со счета Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что решение о приостановлении операций по расходованию средств со счета муниципального бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принято на основании судебного решения, предъявленного взыскателем для исполнения в Управление финансов муниципального района «Хангаласский район».

При этом взыскателем представлены не соответствующие установленным требованиям документы, которые в нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных нормативных актов финансовым органом приняты на исполнение с дальнейшим приостановлением операций по расходованию средств по счету учреждения, что лишило его возможности приобретать продукты питания, одежду, лекарства для своих воспитанников.

В целях устранения нарушений закона, защиты прав и законных интересов детей-воспитанников учреждения прокуратура внесла в адрес главы МР «Хангаласский район» представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования решение о приостановлении операций по расходованию средств по счету Мохсоголлохского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей отменено.

Решение суда, на основании которого принято решение о приостановлении операций по расходованию средств, обжаловано в кассационном порядке.