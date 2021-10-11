11.10.2021
21:31
212

Коронавирус

Систему QR-кодов для посещения общественных мест могут ввести в Якутии

Власти республики намерены ввести дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 – предлагается допустить посещение общественных мест только для граждан, имеющих QR-коды о вакцинации, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга БАЛАБКИНА в ходе брифинга об эпидобстановке.

«На настоящий момент обсуждаются вопросы по предложению главного санитарного врача Маргариты ИГНАТЬЕВОЙ по вопросам, связанным с возможным прохождением в места массового скопления людей посредством QR-кодов. Решение будет принято завтра на заседании оперштаба под руководством главы республики Айсена НИКОЛАЕВА», – сказала она.

Источник: https://yk24.ru/main/sistemu-qr-kodov-dlya-poseshheniya-obshhestvennyh-mest-mogut-vvesti-v-yakutii/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх