Систему обращения с отходами в Якутске обсудили в МинЖКХ

Существующую и перспективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Якутске обсудили на заседании расширенной коллегии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).

Заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виктор Романов рассказал о реализации двух объектов обращения с ТКО в городе Якутск.

В целях строительства мусорного полигона утверждена отдельная программа. Проектная мощность полигона — 125 000 тонн ТКО в год. Новый полигон будет расположен на 27 км Вилюйского тракта. Проект подразумевает строительство пяти карт — это участки, где складируется мусор. По мере заполнения такие карты подлежат рекультивации. Первую карту планируют создать в начале 2023 года, оставшиеся четыре — до 2028 года.

Финансирование строительства будет производиться за счет кредитных средств с последующим возмещением из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Предварительная стоимость объекта составляет 962 млн. рублей. Это сделано для минимального влияния на тарифы потребителей.

Параллельно с полигоном идет реализация проекта строительства мусороперегрузочной станции мощностью до 150 000 тонн твердых коммунальных отходов в год с элементами сортировки. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения. Инвестором выступает ООО «Айылга». Срок действия концессии 25 лет с момента заключения. Станция будет построена на земельном участке по Вилюйскому тракту (500 м к западу от ГРЭС 2). Стоимость объекта оценивается в 1,2 млрд рублей. Из госбюджета республики будет предоставлен капитальный грант в размере 291 млн рублей, который будет предоставлен в виде платы концедента на период строительства в связи с тарифными ограничениями.

На мусороперегрузочную станцию будет доставляться весь объем, образуемых ТКО города Якутск, для последующей сортировки на полезные фракции. Сортированные отходы отправляются в производственный цех (36% от общего объема), где планируется производить 2 вида продукции: альтернативное топливо и вторичное сырье. Остальная часть отходов, не подлежащая переработки, будет спрессована и направлена на полигон для последующей процедуры захоронения.

В части рекультивации существующего полигона проинформировал первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Семен Яковлев. Рекультивация существующих свалок предполагается в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Согласно паспорту проекта, до 2024 года необходимо рекультивировать свалки в городе Якутск, Мирный, Вилюйск и Нюрба. В данный момент разработана проектно-сметная документация на рекультивацию свалки на 9 км Вилюйского тракта города Якутск. На ПСД получена положительная экологическая экспертиза.

«В настоящее время совместно с администрацией Якутска ведется работа для подачи заявки на участие в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета на рекультивацию свалки города Якутск», — отметил Семен Яковлев.

На сегодня разработана «дорожная карта» для реализации рекультивации свалки и строительства нового полигона.

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поручено сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.