Систему 112 планируют распространить на всю республику до конца года. Об этом в прямом эфире передачи «Прямой разговор» заявил глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 16 марта, передает ЯСИА.

Как ранее сообщало ЯСИА, 7 марта заработала в режиме постоянной эксплуатации единая система «112». За первую неделю операторы системы вызова экстренных служб приняли около четырех тысяч звонков.

Отвечая на вопрос жителя села Юрюнг-Хая о запуске системы, Айсен Николаев отметил, что в Анабарском районе единая служба «112» должна заработать до конца года.

«До конца года мы будем распространять функционирование системы на всю республику. На это потребуется 200 млн рублей инвестиций», — сказал глава Якутии.

Он пояснил, что система «112» — общенациональный проект, который функционирует в большинстве регионов. Однако в республике ее внедрение было затруднено масштабами территории.

«Сейчас система консолидирует все экстренные службы – от правоохранительных до коммунальных. Это на 30% позволяет снизить время реагирования, что дает возможность спасать больше людей. На сегодня треть звонков поступает от горожан, которые просто проверяют, работает ли единый номер. Важно, что позвонить можно как с заблокированного сотового телефона, так и с устройства без сим-карты», — добавил Айсен Николаев.

Фото АГИП Якутии