Системное видение, доброе отношение и стальное терпение

Эти три качества отличают министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Елену Афраимовну Борисову от многих её коллег-мужчин. Да, в истории развития республики Елена Борисова – первая женщина – министр здравоохранения Якутии.

Мы не берёмся сегодня рассказывать о всей деятельности Министерства здравоохранения РС (Я) за этот сложнейший для всей планеты период жизни человечества. Мы расскажем о тех прорывных делах в работе министра Е.А. Борисовой, о которых знаем не понаслышке. Три года достойной работы Елены Афраимовны, два из них прошли в режиме постоянного стресса в условиях пандемии COVID-19. Усталость и эмоциональное истощение, возможно, стали причиной её перехода на другую работу. Именно Елена Борисова как министр выдержала колоссальную нагрузку в период начала эпидемии, именно министром были продуманы меры своевременного лечения заболевших и сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Начнем с вопроса подготовки кадров и внедрения целевого обучения. Так, с 2019 года министр ввела жёсткий системный контроль за подготовкой медицинских кадров, создала условия для организации массового целевого обучения абитуриентов из всех улусов и городов республики, ввела отбор и распределение целевых мест в улусах, проведение повсеместной практики студентов Мединститута СВФУ в медицинских организациях здравоохранения, выполнение государственного заказа за счёт республиканского бюджета. В период с 2018 года по 2021 год при чёткой и своевременной работе министерства под руководством Елены Борисовой, её первого заместителя Егора Прокопьева подготовлено 838 врачей, в том числе 192 специалиста по квотам целевой подготовки. Как известно, квота на целевое обучение – это условие поступления в вуз, которое дает возможность получения бесплатного образования за счёт государства в интересах конкретной организации. Специалисты СВФУ в 2019 г. были приятно удивлены, когда все квоты на целевое обучение по медицинским специальностям Приказом Министерства здравоохранения РС (Я) были распределены по улусам и городам. Так, например, на 2019-2020 учебный год по программам специалитета распределено 143 целевых места по 34 медицинским учреждениям МЗ РС (Я) в рамках контрольных цифр приёма за счёт средств федерального бюджета для поступления в Мединститут СВФУ. По программам ординатуры распределено 118 квот целевого приёма. Конечно, и ранее распределяли целевые места, но теперь есть существенное отличие, которому в первую очередь рады семьи абитуриентов и, надеемся, коллективы улусных больниц, которые примут наших выпускников.

Впервые в истории взаимодействия Минздрава и СВФУ был подписан приказ министра, предусматривающий при заключении договора о целевом обучении абитуриента с медицинской организацией – а это все улусные и республиканские больницы, поступление в Мединститут СВФУ и гарантирующий рабочее место для выпускника по месту жительства. Принципиально был изменен подход к поиску заказчика (организации). В федеральных и региональных нормативных документах определено, что поиск организации, которая станет заказчиком целевого обучения, проводится поступающим самостоятельно. Абитуриент и его родные занимались поиском заказчика, но не всегда успешно. Оставались квоты на целевое обучение, руководители медицинских организаций иногда отказывались, не ориентируясь в долгосрочных программах развития отрасли. Приказ МЗ РС (Я) стал ежегодным, и теперь руководители медицинских организаций заинтересованы в поиске будущих коллег и в выполнении приказа министра. И такая системная работа дала свои плоды: на медицинские направления стали поступать мотивированные к профессии и, главное, к возвращению в свой улус будущие врачи. Надеемся, что эта деятеьность по обеспечению кадрами высокой квалификации улусных больниц будет продолжена.

Системность работы министра Е. Борисовой подтверждает факт того, что в Якутии за короткий срок для заболевших коронавирусом было создано максимальное количество (2908) круглосуточных коек, в т.ч. в Якутске – 1358, при рекомендованном Минздравом РФ нормативе 485. Продуманы и мобилизованы дополнительные ресурсы. Опыт Якутии по организации стационаров для лечения зараженных коронавирусной инфекцией людей на базе общежитий СВФУ и других образовательных учреждений, начатой с мая 2020 года, а также привлечение дополнительного транспорта в первичное звено оказания медицинской помощи, которое помогло разгрузить очереди, признаны на федеральном уровне одними из лучших практик регионов по лечению больных COVID-19. Елена Афраимовна приняла решительные меры по содержанию в изоляции возможных переносчиков вируса, по проведению своевременного тестирования и организации порядка маршрутизации больных СOVID-19 для оказания медицинской помощи в зависимости от степени тяжести состояния пациентов.

В борьбе с новой коронавирусной инфекцией за год Министерство здравоохранения РС (Я) развернуло 15 лабораторий, в 2020 г. поставлено в медицинских учреждениях 3 аппарата компьютерной томографии, в этом году – еще пять, также пять кислородных станций, более 200 ИВЛ и концентраторов. Развернута трехуровневая система оказания помощи ТМК Ковидный центр.

Якутия первая в стране начала выплаты работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и это продолжает до сих пор. Запущена облачная поликлиника, мобильное приложение «Медсеть», что облегчило первичную медицинскую помощь, запущен амбулаторный прием пациентов, больных коронавирусной инфекцией, действия Минздрава Якутии опередили другие регионы на три месяца.

Своевременно оказывалась плановая медицинская помощь населению и в условиях стационара и амбулаторно, при этом кардио-, онко- и экстренная помощь не останавливались ни на минуту. Своевременно Минздравоохранения были организованы ковид-бригады, в том числе и на санавиации. Благодаря принятым Минздравом РС (Я) мерам, показатели смертности в Якутии от новой коронавирусной инфекции ниже, чем по стране в целом. Так, по данным Министерства здравоохранения РФ, число умерших от коронавирусной инфекции на 100 000 человек населения Якутии за 2020 г. составило 72,8 (в РФ – 98,8). При этом умерших от рака – 127,9 на 100 000 человек населения (в РФ – 199), от ишемической болезни сердца – 175,8 (в РФ – 347,3), от цереброваскулярных болезней – 86,9 (в РФ – 190,2), от случайных отравлений алкоголем – 9,5 (в РФ – 7,0) и т.д.

Понимая необходимость своевременного оказания медицинской помощи студентам, министр Е. Борисова приняла конкретные решения о выделении объемов по медицинским осмотрам, диспансеризации, по амбулаторно-поликлинической, специализированной, неотложной помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день количество прикрепленного населения к Клинике СВФУ составляет более 14 тысяч человек.

От имени женских организаций республики, матерей и бабушек, болеющих душой за здоровье своих детей и внуков, за мужей, мы хотим поблагодарить Елену Афраимовну за доброту и отзывчивость, за внимательное рассмотрение каждой просьбы обратившихся в общественные организации и принятие срочных мер для направления заболевших якутян в федеральные медицинские организации, создание благоприятных условий для их скорейшего выздоровления. Министр всегда внимала личным просьбам, поступающим от малоимущих, многодетных семей и пожилых людей, не отнекивалась, что «надо направление», что «у нас очередь» и т.п. Экстренную помощь больным из Якутии организовывала на личных контактах, по прямой договоренности с руководителями федеральных медицинских организаций.

Так, например, 15-летний подросток из Нюрбинского улуса нуждался в операции на сердце, комиссией МЗ РС (Я) было принято решение о его срочном направлении в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске. Но у его семьи не было средств на проезд и оплату за проживание в гостинице Центра. В Министерстве здравоохранения нашли средства для оплаты самому подростку и одному сопровождающему – маме, которой тоже требовалась помощь, поэтому их должна была сопровождать бабушка подростка. Елена Афраимовна взяла под личный контроль получение больным направления на операцию. И, как говорится, мир не без добрых людей. Материальную помощь оказал П.А. Маринычев, АО «Алмазы Анабара». Операция недавно проведена в Новосибирске, подросток чувствует себя хорошо, родные благодарят Минздравоохранения и лично Елену Афраимовну, и, конечно, Павла Алексеевича.

Таких срочных нестандартных просьб немного, где-то 1-2 в месяц, но всегда требовалось принятие решения без затягивания, при этом согласовывать надо было с федеральными структурами.

Еще один пример. В форум обратилась с просьбой об оказании помощи в направлении в НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина супруга больного из с. Сунтар, рассказав о сложном заболевании коронарных артерий у мужа. Ему была необходима операция шунтирования на сердце. Благодаря поддержке министра, самим Центром была выделена федеральная квота, операция успешно проведена, мужчина проходит реабилитацию под контролем любящей супруги.

Другой пример: семья из Верхневилюйского улуса обратилась с просьбой посодействовать оперативному проведению операции отцу семейства в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Здесь министр и главврач были единодушны. В результате операция проведена успешно, спасена ещё одна жизнь.

Елена Афраимовна находила компромиссы, варианты решения проблемы, чтобы каждое обращение не оставалось неуслышанным. Мы всегда удивлялись её спокойствию, терпению, безотказности и настойчивости. В любое время суток можно было обратиться к министру здравоохранения.

Так, поступали обращения о содействии в организации дополнительной медицинской помощи населению, пострадавшему от последствий лесных пожаров. Особо нуждались в оздоровительных мероприятиях дети, беременные женщины, жители с ослабленным здоровьем, хронические больные. Министр не оставляла без внимания и просьбы посодействовать в обеспечении медицинскими специалистами улусы, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. Ситуация осложнялась тем, что среди подтверждённых больных новой коронавирусной инфекцией оказались медицинские работники центральной районной больницы, которые, спасая других, заразились сами. Елена Афраимовна рассматривала возможность помочь инвалиду I группы по зрению, которому была необходима помощь в оплате обследования и лечения в Кельнской университетской глазной клинике в Германии, так как семья обратившегося была в сложной финансовой ситуации в связи с тем, что ранее своими силами покрывала расходы. Просьба оказать неотложную экстренную помощь поступила от родных студентки первого курса, которой поставили диагноз «другие разновидности болезни Крона». Она нуждалась в специализированном лечении и обследовании в отделении гастроэнтерологии «Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей» МЗ РФ. От жительницы Якутска поступила просьба рассмотреть возможность выделения квоты на специализированную высокотехнологическую медицинскую помощь с оплатой проезда в соответствующую медицинскую клинику для проведения операции по пересадке почек в ближайшее время. Минздрав и университет также плотно работали над проведением благотворительных концертов, поступившие денежные средства неукоснительно передавались семье нуждающегося. Елена Афраимовна не оставляла в беде и старших коллег – с просьбой оказать содействие в ускорении лечения в связи с быстротечным ухудшением здоровья жены обратился супруг терапевта высшей категории со стажем 35 лет в системе в здравоохранения республики, ветерана труда, инвалида II группы.

Это не все примеры её участия в беде других – Елена Афраимовна помогла многим нуждающимся, протягивала руку помощи тогда, когда её неоткуда было ждать. Кто-то, возможно, скажет – это её работа. Да, её работа! Но вы многих министров знаете, работающих 24 часа в сутки? Министра, общающегося не только с руководителями медицинских организаций Якутии или со специалистами своего министерства, а министра, реагирующего на каждый звонок, письмо, сообщение в социальных сетях, просьбу общественных организаций? К сожалению, такое поведение министра стало большой редкостью в наше время. Воистину, Елена Борисова – народный министр!

Мы благодарны Елене Афраимовне и её коллегам за их стоический характер, за терпение, мужество, доброе отношение к людям, за умение налаживать контакты с руководителями федеральных структур во благо якутян.

Мы желаем Елене Афраимовне и всем её близким крепкого здоровья, дальнейших достижений в профессиональной деятельности, счастья, благополучия и добра. Мы убеждены, что мы сохраним и в дальнейшем продолжим сотрудничество и теплые дружеские отношения.

От имени членов женского форума «Подруги-Дьүөгэлэр», эксперт Общественной палаты РФ,

президент СВФУ Е.И. Михайлова.