Сироты стали «разменной монетой» в споре чиновников

В бюджете Горного улуса, возглавляемого Андреевым Никитой, нет денег на приобретение или строительство жилья для детей – сирот, сам район является высокодотационным.

Об этом заявил представитель администрации улуса в Верховном суде РС(Я) Анисимов З.Р., обжалуя решение нижестоящего суда, которым по иску прокурора чиновников обязали предоставить сироте жилье.

Анисимов добавил, что Министерство строительства РС(Я) во главе с Кылатчановым Павлом не беспечивает в полном объеме передачу финансовых средств, необходимых для осуществления соответствующих полномочий, а установленной средней стоимости квадратного метра на 2023 год, используемого для расчета субвенций, недостаточно.

Но Верховный суд 10 апреля отказал администрации улуса, разъяснив, что недостаточность средств не является основанием для отказа в предоставлении сиротам жилья, при этом чиновники могут предъявить исковые требования к Минстрою РС(Я), что ими сделано не было.

PS Заложниками в споре чиновников являются сироты, остающиеся без жилья.