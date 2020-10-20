20.10.2020
14:45
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Якутия

Сироте из Чурапчинского улуса вручили ключи от квартиры

В Чурапчинском улусе торжественно вручены ключи от нового жилья Марине Луковцевой. До конца года еще пятеро ребят обретут свое жилье. Ранее двое молодых людей уже заехали в свои квартиры по программе обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Каждый год в Чурапчинском улусе мы вручаем квартиры тем, кто вырос без родителей. Это продолжение большой программы, которая реализуется у нас в республике и улусе. Мы стремимся, чтобы это было достойное жилье с хорошей инфраструктурой», – отметил первый заместитель главы Чурапчинского улуса Алексей Ноговицын. 

Свою собственную квартиру Марина Луковцева приняла с благодарностью.  Жилплощадь для девушки стала подарком на совершеннолетие, как ребенку-сироте.
Всего в этом году запланировано строительство восьми квартир на эти цели.  

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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