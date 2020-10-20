Сироте из Чурапчинского улуса вручили ключи от квартиры

В Чурапчинском улусе торжественно вручены ключи от нового жилья Марине Луковцевой. До конца года еще пятеро ребят обретут свое жилье. Ранее двое молодых людей уже заехали в свои квартиры по программе обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Каждый год в Чурапчинском улусе мы вручаем квартиры тем, кто вырос без родителей. Это продолжение большой программы, которая реализуется у нас в республике и улусе. Мы стремимся, чтобы это было достойное жилье с хорошей инфраструктурой», – отметил первый заместитель главы Чурапчинского улуса Алексей Ноговицын.

Свою собственную квартиру Марина Луковцева приняла с благодарностью. Жилплощадь для девушки стала подарком на совершеннолетие, как ребенку-сироте.

Всего в этом году запланировано строительство восьми квартир на эти цели.