Синоптики Якутии обещают -58

По сообщению Якутского УГМС 18 декабря в г. Якутске с 09 ч. до 21ч. небольшой снег, местами туман, ветер северный 1-3 м/с, температура воздуха -38-40°. По территории Республики Саха (Якутия) 19-20 декабря небольшой снег на юге, северо-западе. 20 декабря — на Колыме. На остальной территории морозная погода, в центральных районах — туманы. Температура воздуха ночью и днем -43-48°, при снеге местами -36-41°. В низинах на северо-востоке республики -53-58°. 19 декабря на западе днем -33-38, ночью -37-43°. На юго-западе, юге ночью -28-33°, днем -20-25°.

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