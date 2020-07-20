20.07.2020
11:15
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Погода

Синоптики прогнозируют аномальную погоду в Якутии

Новые температурные рекорды ждут полюс холода в Якутии на этой неделе. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра России. Привычная норма июля в регионе будет повышена на восемь градусов, сообщает «Российская газета».

«На северо-востока Якутии воздух будет прогреваться до 30 градусов. 38 тепла в Верхоянске мы не ждем, но и без этого там в эти дни будет жарко», — цитирует РИА Новости синоптика Романа ВИЛЬФАНДА.

Температура в 38 градусов, которую 20 июня зафиксировали в Верхоянске, специалистами признана абсолютным рекордом для этой территории. Причинами столь резкого повышения заинтересовались ученые Международной метеорологической организации. После детального изучения этот факт пополнит список уникальных погодных явлений.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://rg.ru/2020/07/20/reg-dfo/iakutiiu-nakroet-novaia-volna-zhary.html
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