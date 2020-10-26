Синоптики прогнозируют аномальную погоду в Якутии

Аномально теплая погода прогнозируется практически на всей территории России в последнюю неделю октября. Температура будет на 10-15 градусов выше нормы на азиатской части страны, на четыре градуса — на европейской территории, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман ВИЛЬФАНД.

«Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе. Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории — очень теплые массы с Тихого океана», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в регионах азиатской части страны температура будет выше нормы на 10-15 градусов. Особенно яркие аномалии прогнозируются в Якутии и на Чукотке.

«Дневные температуры там будут около нуля, а ночные — от 10 до 15 градусов мороза», — отметил он.

По сообщению ЯУГМС сегодня, 26 октября, в Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 4-9 м/с, температура воздуха -6-8°.