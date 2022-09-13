Синоптики предупреждают: порывы ветра усилятся

На северо-западе, западе, юго-западе, днем в центральных, южных районах небольшие, местами умеренные дожди, на севере, северо-востоке с мокрым снегом. Ветер умеренный, на юге, юго-западе, западе, по нижней Лене порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5°, на юго-западе +5 +10°, на юго-востоке и при прояснении в центральных районах 0, -5°, местами на северо-востоке -6 -11°. Днем +12 +17°, на западе +7 +12°, на Арктическом побережье -1, +4°.

Синоптики предупреждают, что сегодня, 13 сентября, в Мирнинском, Ленском, Олекминском, Алданском, Нерюнгринском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Кобяйском районах ожидается порывистый ветер до 15-20 м/с.

В Якутске вечером ожидается кратковременный дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с, порывы 9-14 м/с. Днем температура воздуха составит +13 +15°.