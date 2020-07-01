Синоптики предупреждают об опасном явлении в Якутске

1-2 июля в Якутске ожидается опасное явление — аномально жаркая погода, превышение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7° и более в течение 5 дней и более.

Сегодня в Якутске без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура +29+31°