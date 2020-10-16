Синоптики предсказывают метель в ряде районов Якутии

По данным Якутского УГМС, в ближайшие сутки, 17 октября, в Алданском, Нерюнгринском, Абыйском, Среднеколымском, Момском, Верхнеколымском районах ожидается снег, местами сильный, усиление ветра в Нерюнгринском, Олёкминском районах в порывах до 15-20 м/с, метель.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра и сильного снега, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать правила безопасности. Для сохранения жизни и здоровья необходимо знать основные правила поведения при снегопаде:

При сильном снегопаде и усилении ветра необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома, включите радиоприёмники и телевизоры: по ним может поступить важная информация. Подготовьтесь к возможному отключению электроэнергии. Подготовьте инструменты для уборки снега. Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в одиночку. Сообщите членам семьи, куда вы идете и когда вернетесь. В связи с большим количеством снега на крышах домов рекомендуется соблюдать осторожность, двигаясь по тротуарам мимо домов и учреждений, не ходите непосредственно под балконами во избежание падения на вас большой массы снега и ледяных сосулек.

Если снегопад застал вас на улице, необходимо смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

В связи с выпадением осадков и повышением вероятности возникновения происшествий на автомобильных дорогах, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует автоводителям быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек. Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по телефонам «101» и «112».